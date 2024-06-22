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Tatil dönüşünde kara yollarındaki çalışmalara dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre: 

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 5-6. kilometrelerindeki deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, muhtelif kesimlerde kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Eski Tohma Köprüsü'nden sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 36-37. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca tünelleri bağlantı yolları ve Kozlupınar Viyadüğü arasındaki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 14. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle Isparta-Ağlasun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ağlasun-Isparta istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresindeki (otogar mevkisi) yaya üst geçidi çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun her iki istikametinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

 