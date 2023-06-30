Tatilden dönecekler dikkat! 14 il için kritik uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak etkili olurken, son değerlendirmelere bugün de Amasya ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının ise Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derce azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Haziran hava durumu raporu.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli yağış uyarısı: bugün Orta ve Doğu

Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MGM tarafından Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için turuncu kodlu kuvvetli yapış uyarısı yapılırken, Ağrı, Amasya, Çorum, Erzurum, Kars, Samsun, Tokat, Ardahan ve Iğdır illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.