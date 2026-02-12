Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği şehir plancısı Tayfun Kahraman, akut multipl skleroz (MS) atağı geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Gezi Parkı davası hükümlüsü şehir plancısı Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Daha önce de MS atağı geçiren Kahraman’a yüksek doz kortizon tedavisi uygulanuyor.
AYM, Tayfun Kahraman hakkında daha önce hak ihlali kararı vermişti. Gezi Parkı davasında yargılanan Kahraman, yaklaşık dört yıldır tutuklu bulunuyor.