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Siber saldırılarda yapay zekâ kullanımı yeni bir eşiğe ulaştı. Tayvan’daki kamu sistemlerini hedef alan dört günlük operasyonda, saldırının önemli bölümünü insan komutları yerine birbiriyle koordineli çalışan yapay zekâ ajanlarının yürüttüğü belirlendi.

Araştırmacıların “uçtan uca otonom saldırı” olarak tanımladığı operasyonda sistem yalnızca güvenlik açıklarını taramakla kalmadı. Hedeflerini sıraladı, başarısız saldırı yollarını terk etti ve engelle karşılaştığında yeni yöntemleri kendi başına araştırarak denedi.

Sekiz yapay zekâ ajanı aynı anda çalıştı

Temmuz ayının başında gerçekleşen saldırı yaklaşık dört gün sürdü. Bu süreçte sekize kadar bağımsız yapay zekâ ajanı eş zamanlı biçimde çalıştırıldı ve 21 kamu sistemi haritalandı.

Ajanlar potansiyel güvenlik açıklarını araştırırken elde ettikleri sonuçlara göre hedefleri sürekli yeniden sıraladı. Bir saldırı yolu işe yaramadığında sistem başka bir ajanı devreye sokarak yeni yöntem aradı.

Bu yapı, geleneksel otomatik saldırı yazılımlarından önemli ölçüde farklılaşıyor. Klasik araçlar önceden belirlenen adımları takip ederken yeni sistem karşılaştığı sonuçlara göre kararlarını değiştirebiliyor.

2 bin 500’den fazla personelin verisi çıkarıldı

Saldırı sonucunda en az 85 kamu kullanıcı hesabının ele geçirildiği ve 2 bin 500’den fazla personele ait kaydın sistemlerin dışına çıkarıldığı belirlendi.

Operasyonun ilerleyen aşamalarında hedef listesi Tayvan’ın nükleer güvenlik kurumuna ve en az yedi enerji şirketine kadar genişledi.

Bu durum saldırının yalnızca kamu çalışanlarına ait verileri toplamaya yönelik olmadığını, kritik altyapının da ilgi alanına girdiğini gösteriyor. Enerji ve nükleer güvenlik kurumlarının hedef listesinde yer alması, otonom yapay zekâ ajanlarının ulusal altyapılar açısından oluşturabileceği riski büyütüyor.

Açık kaynak araçlarla saldırı ekibi kuruldu

Araştırmacılar saldırıya ilişkin 160 megabayt büyüklüğünde ve 1.395 dosyadan oluşan bir arşivi inceleyerek kullanılan sistemi ortaya çıkardı.

Saldırı altyapısında Hermes ve OpenClaw adlı açık kaynaklı yapay zekâ ajan sistemlerinin kullanıldığı tespit edildi. Ancak ajanların arkasında hangi büyük yapay zekâ modelinin çalıştırıldığı kesin olarak belirlenemedi.

En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yapay zekâ modelinin güvenlik önlemlerinin aşılması oldu. Sisteme yapılan işlemlerin yetkili bir güvenlik testi olduğu izlenimi verilerek normal şartlarda reddedebileceği işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.

Çin bağlantısına işaret eden izler bulundu

Saldırıyı belirli bir hacker grubuna kesin olarak bağlayan bir bulgu bulunmuyor. Buna karşın saldırı sisteminin iç iletişimlerinde basitleştirilmiş Çince kullanılması, operatörlerin Çin bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi.

Hedef sistemlerden çıkarılan verilerin ise Tayvan’da kullanılan geleneksel Çince ile yazıldığı tespit edildi.

Tayvan yönetimi olayın ayrıntıları hakkında gizlilik gerekçesiyle açıklama yapmazken, yapay zekâ ajanlarının siber güvenlik açısından çift yönlü yeni bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Siber savaşta hız sınırı ortadan kalkıyor

Tayvan zaten dünyanın en yoğun siber saldırıya uğrayan bölgelerinden biri. Ülkenin güvenlik kurumlarına göre 2025 yılında Çin kaynaklı olduğu değerlendirilen siber saldırıların günlük ortalaması yaklaşık 2,6 milyona ulaştı.

Yeni saldırıyı farklılaştıran unsur ise saldırı sayısından çok karar mekanizmasının otomatikleşmesi. İnsan hackerların hedef belirleme, açık araştırma, başarısız yöntemden vazgeçme ve yeni saldırı yolu oluşturma gibi görevlerinin önemli bölümü artık yapay zekâ ajanlarına devredilebiliyor.

Bu gelişme siber saldırıların aynı anda çok daha fazla hedefe yöneltilebilmesi anlamına geliyor. Savunma tarafı için yeni sorun ise saldırganın yorulmayan, saniyeler içinde yeni yöntem deneyebilen ve çok sayıda ajanı eş zamanlı çalıştırabilen bir sisteme dönüşmesi.