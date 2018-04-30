TBMM 17 Mayıs'a kadar çalışacak

30 Nisan 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclisin, yeni üniversitelerin kurulması tasarısı ile kamu borçlarının yapılandırılması ve emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye verilmesini de içeren kanun tasarısının yasalaşması için çalışacağını, Genel Kurulun 17 Mayıs'a kadar mesai yapacağını bildirdi.

Turan, Meclisin çalışma takvimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, TBMM Genel Kurulunun, 2 Mayıs Çarşamba ve 3 Mayıs Perşembe günü yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısını görüşeceğini belirtti.

"Üniversitelerin seslerine kulak verildi"

Komisyon çalışmalarında üniversitelerden gelen seslere kulak verilerek birtakım değişikliklere gidildiğini aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"Gazi Üniversitesinin sağlık bilimlerine dair fakülteleri Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılıyordu. Bu, tasarıdan çıkarıldı ve sağlık bilimlerine dair fakülteler Gazi Üniversitesinde kalmış oldu. Bunun dışında İstanbul Üniversitesinde de benzer talepler vardı. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Çapa Tıp Fakültesi eskiden olduğu gibi İstanbul Üniversitesine bağlı kalacak. Ancak diğer sağlık bilimlerine ait fakülteler, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi adı altında yeniden kurumsallaşacak."

Turan, dünya uygulamalarına bakıldığında öğrenci yoğunluğunun bulunduğu yerlerdeki akademik başarıların çok düşük seviyede kaldığının görüldüğünü söyledi.

Dünya markası üniversitelere bakıldığında öğrenci sayının çok az olduğuna işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Bir bardak suda fırtına koparmanın, olayı farklı yerlere getirmenin hiçbir anlamı yok. İhtiyaçtan kaynaklı bir bölünme konusudur. Dile getirilen itirazlar neticesinde komisyonda zaten önemli değişiklikler yapıldı. Atılan adım tamamen akademik dünyanın taleplerine kulak verilen bir tasarı. Bu tasarının ciddi anlamda üniversitelerimizi rahatlatacağı kanaatindeyim. Çok hantal yapıların üniversitelere faydasının olmadığı kanaatindeyiz. Kriterler bellidir. Belli bir öğrenci sayısını geçen üniversiteler gündeme getirilmiştir. Bununla ilgili komisyondan Genel Kurul gündemine gelen teklifin yasalaşması sürecini başlatacağız."

"Perşembe günü toplanacağız"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın 3 Mayıs Perşembe günü basına kapılı yapılacağını söyleyen Turan, siyasi parti gruplarının grup kararı alarak Cumhurbaşkanı adayını gösterebildiğini, takvimin bu hafta sona ereceğini anımsattı.

Dolayısıyla hem kendilerinin hem de MHP'nin bu süreci değerlendireceğinin altını çizen Turan, "MHP'nin takvimini bilmiyorum ama biz Perşembe günü saat 11.00'de bu toplantımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın adaylığı için tüm milletvekillerimizin imzasıyla bu kararın verilmesini talep ediyoruz. Süreç, kanunun, Anayasa'nın öngördüğü şekilde aksamadan devam etmekte." diye konuştu.

Yasama faaliyetleri 17 Mayıs tarihine kadar sürecek

Turan, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin tasarının kanunlaştırılmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıkladığı, kamu borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, Bağ-Kur borcu olanlara da sağlık hizmeti sunulması, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacağını ifade etti.

Bülent Turan, söz konusu yasama faaliyetleri kapsamında Genel Kurulun 17 Mayıs'a kadar çalışacağını, ardından seçim nedeniyle tatile gireceğini kaydetti.

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları

Bir gazetecinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Turan, bu konuyla ilgili farklı kesimlerden çok sayıda açıklama yapıldığını söyledi.

Polemik yapmayı doğru bulmadığını vurgulayan Turan, "Toplum vicdanında bu konu hakettiği yeri buldu. Bence bu konu geride kaldı, biz yarınlara bakıyoruz. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı nasıl yürüdüğünden öte nasıl bittiği çok daha kıymetli. Allah hepimize görevlerimiz bittiğinde, dönüp arkaya baktığımızda mahcup olmayacağımız bir hayat nasip etsin." dedi.

Turan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Gül ile görüştüğü iddialarına ilişkin, "Bu konuda taraflar açıklama yapacaktır. Ama şunu biliyorum, bir lider Genelkurmay Başkanı ile görüştüğü için adaylıktan vazgeçiyorsa hiç lider olmasın. Böyle bir şey olmadığını adım gibi biliyorum, eminim. Biz demokratik kültür yerleşsin, tüm vesayetler bitsin diye 15 yıldan beri çok büyük bedeller ödemiş bir partiyiz. Biz seçimlerin demokratik zemin içerisinde, şeffaf, adil yapılmasını savunduk, savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün, "ortak zemin oluşmaması nedeniyle aday olmadığı" yönünde ifade kullandığının anımsatılması üzerine Turan, "Aslında Gül'ün bu açıklaması böyle bir görüşmeyi tekzip eden bir yaklaşım." dedi.

Kaynak: AA