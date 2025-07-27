TBMM Başkanı Kurtulmuş tarih verdi: Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalara başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de Seramik Bayramı programında TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustosta çalışmalara başlıyor

Güçlü bir destekle sürecin desteklenmesini istirham ettiğini söyleyen Kurtulmuş, TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun da ağustos ayının başında çalışmalara başlayacağını duyurdu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak 51 milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.



Terörsüz Türkiye Komisyonu'nunda kimler olacak?

Dün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtilmişti.

Buna göre, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

Ancak 3'er üye ile komisyona katılması beklenen İYİ Parti, komisyonda yer almayacağını açıkladı.