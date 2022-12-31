TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yıl mesajı

Şentop, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni bir yıla başlarken herkesin yüreğindeki hayallerin hayırlarla gerçekleşmesini, huzur ve ümidin gelecek tüm yılları ve zamanları kuşatmasını dilediğini belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına "Türkiye Yüzyılı" hedefi ve heyecanıyla yürürken, gerçekleştirilen sayısız atılımın gururunu milletçe yaşadıklarını ifade eden Şentop, göklerden denizlere, geçmişten geleceğe tamamlanan her bir proje ve kazanımın yeni bir başlangıca kıvılcım olduğunu vurguladı.

"TBMM ebediyen milletimizin kalbi, milletimizin sesi olarak yaşayacak"

Mustafa Şentop, yüreğiyle emek veren her bir insanın gayretinin sonucu olan tüm kazanımlar için şükran duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu aydınlık gelecek yolunda ebediyen milletimizin kalbi, milletimizin sesi olarak yaşayacak. Milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için azim ve kararlılığımızı sürdürdüğümüz gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar ve zorluklar içerisindeki tüm masum insanlar için de zulme, baskıya, haksızlığa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmekten ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Ardımızda bıraktığımız senede hüzünleri ve yüreğimizde derin acılarıyla dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Geçen zamandan çıkarılan derslerle ancak el ele vererek ve bir çocuğun mutluluğunu tüm dünyanın mutluluğu bilerek daha güzel bir gelecek mümkün olabilir. Bu inançla çalışmaya ve gelecekten daima ümitvar olmaya devam edeceğiz. İyilik, sevgi, afiyet ve bereketle... Aziz milletimizin ve tüm insanlığın 2023 yılını tebrik ediyorum."