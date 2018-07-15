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TBMM Başkanı Yıldırım'dan 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 15 Temmuz mesajı
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara Valiliğince Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen merasime katıldı.

Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ve vatanımızın savunmasında fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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