TBMM çalışmalarına devam edecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da çalışma süresini tamamlayarak tatile girecekti. Ancak, TBMM'nin çalışmalarına devam etme kararı verildi. İlgili karar Resmi Gazete'de yayılandı.
Haber Merkezi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinde değişiklik yapılarak, bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, normal şartlarda 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalara devam etmesine, karar verildi.