TBMM Danışma Kurulu toplanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu, Anayasa Mahkemesi’ne suç duyurusuyla ilgili gelişmeleri ele almak üzere bugün toplanacak.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüksek yargıdaki gerilim Ankara’nın önemli gündem maddelerinden birisi oldu.
Meclis’te konuyla ilgili bir oturum yapılmasını talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.
Özgür Özel, Danışma Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını talep etti.
TBMM Danışma Kurulu bugün toplanacak.