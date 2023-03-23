TBMM Genel Kurulu toplandı! Gündem en düşük emekli maaşı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ramazan ayının Türk dünyasına, tüm Müslümanlara, insanlara huzur getirmesini temenni ettiğini belitti. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2023 yılı fitre miktarının günlük 70 lira olarak belirlendiğini dile getiren Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Devletin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı bir kişinin günlük karnını doyurabilmesi için gerekli miktarın 70 lira olduğunu söylemiştir. Başkanlığa göre 4 kişilik bir ailenin günlük asgari beslenmesi için harcaması gereken miktar 280 lira, aylık 8 bin 400 liradır. Yani 4 kişilik bir ailenin sadece ve sadece aç kalmaması için gerekli olan para 8 bin 400 liradır. Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu ülkemizde gıda masraflarından kalan miktar 100 liraya tekabül ediyor. Evin kirası, doğal gaz, su faturaları bu 100 lira ile ödenecek, çocukların okul masrafları buradan karşılanacak. Bu liyakatsiz ve iş bilmez hükümet bu aziz millete insanca bir yaşamı layık görmüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 Şubat ayında enflasyon sorununun tamamen çözüleceğini ve alım gücünün yükseleceğini söylediğini ileri süren Dervişoğlu, "O halde vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayına yüksek enflasyonun yıkıcı etkileriyle girecek olmasının sebebi nedir?" diye sordu.

Ramazan pidesi fiyatlarına 2 yılda yüzde 204 zam geldiğini söyleyen Dervişoğlu, "İçinizde çarşıya pazara çıkmadan, milletin gerçeklerini hiç görmeden, asgari ücrete yapılan zam ile övünenler var. 2022 yılında asgari ücretle 805 pide alınabiliyordu, bu yıl asgari ücretle 765 pide alınabiliyor. Yani asgari ücrete yaptığınız zam erimiş ve alım gücü geçen seneye göre daha da düşmüştür. Hükümetin enflasyonu düşürme planları, tıpkı vaatleri gibi akamete uğramıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ramazan ayının Türk dünyasına, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi. 21-26 Mart haftasının Orman Haftası olarak kutlandığını anımsatan Bülbül, bu hafta vesilesiyle herkesi daha yeşil bir gelecek için doğaya ve ormanlara sahip çıkmaya ve ağaçlandırma seferberliğine davet etti.

Dünya Su Günü'nün de 22 Mart olduğunu dile getiren Bülbül, "Yaşam kaynağı olan suyun israfının önlenmesi, tasarruflu kullanılması ve kaynaklarımızın korunması hepimiz için insani bir görev ve sorumluluktur. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın verimli kullanılması için herkesi duyarlı davranmaya davet ediyorum." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini kimsenin unutmaması gerektiğini ifade ederek ramazan ayının tüm İslam alemi için mübarek olması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Oluç, TÜİK'in 2022 iş gücü verilerini açıkladığını dile getirerek buna göre işsiz sayısının 3 milyon 582 bin olarak görüldüğünü belirtti.

Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 19,4, geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 21,3 olduğunu dile getiren Oluç, "Yani, aslında iş arayan işsizleri ifade eden dar tanımlı işsizlik tek haneye inmemiş 3,5 milyon üzerinde bir rakam geçerli. Geniş tanımlı işsizlik ise 5 puan artmış ve yüzde 21,5 olmuş. Bu demek ki yaklaşık 8,5 milyon atıl iş gücü var. Tablo bu. Bu iktidar işsizlikle ilgili herhangi bir sorunu çözememiş." diye konuştu.

"Umarım bilim ve aklın egemen olduğu bir Türkiye yaratırız"

CHP grubu adına söz alan Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunlaşmasını diledi.

Açlığın, yoksulluğun, istikrarsızlığın, eğitimsizliğin, hukuksuzluğun, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu bir dönemi kısa süre sonra geride bırakacaklarına inandığını belirten Sarıaslan, bir toplumun gelişmesinin ön koşulunun eğitimli insanlardan geçtiğini söyledi.

Bu iktidar döneminde üniversiteler açıldığını ancak hoca bulunamadığını iddia eden Sarıaslan, bunun sonucunda akıl ve bilimden uzaklaşıldığını öne sürdü. Sarıslan, Allah'ın verdiği aklın unutulduğunu savunarak "Umarım, bilimin ve aklın egemen olduğu bir Türkiye yaratırız." dedi.

Geçici işçilerle ilgili teklif de önümüzdeki hafta Meclise gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İslam aleminin ve tüm insanların ramazan ayını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılacağını ve toplamda 650 bin konutun yapılacağını anlatan Akbaşoğlu, 350 bin konutun da 1 yılda tamamlanacağını kaydetti.

Akbaşoğlu, Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağı müjdesini verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti Grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu konuyla ilgili kanuni düzenlemenin ön çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bunun yasalaştırılmasını ümit ediyoruz, bunu planlıyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkartıyoruz.

Bununla beraber, daha önce nasıl EYT'yi çözdüysek, 3600 ek göstergeyi yasalaştırdıysak, 500 bine yakın personeli kadroya geçirdiysek bir başlıkta geçici işçilerle ilgili ifadelerimiz söz konusuydu. Bununla ilgili de on binlerce çalışanımızı ilgilendiren 6 ay ile 10 ay arasında değişkenlik arz eden sürelerle çalışan geçici işçilerin artık kalıcı işçi olarak, bütün mevsim boyunca, 12 ay boyunca çalışabilir hale gelebileceği bir düzenlemeyi de inşallah önümüzdeki hafta Meclis'te görüşmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.

Daha önce zikrettiğimiz dosya başlıkları çerçevesinde, bu dosyaları hallettikten sonra inşallah taşeron kardeşlerimizle ilgili de çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız şu anda yürütüyor. Dolayısıyla bugüne kadar ne söz verdiysek onları gerçekleştirdik ve bütün bu gerçekleştirdiklerimizi de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz."