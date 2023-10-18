TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Önder, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Gazze'deki durumun, tüm insanlığın konusu olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin, masum çocukların çığlıklarının ve annelerin feryatlarının yankılandığı bir yer olduğunu söyleyen Yerebakan, dünyanın, masum hayatların yitirilişini sadece izlediğini belirtti.

Saldırıların son bularak barışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Yerebakan, "Bir hastaneyi hedef alarak, tedavi gören çocukları, kadınları ve sivilleri öldürmek, insanlığımızın en temel değerlerine kastetmektir. Yüzlerce masum insanın ölümüyle sonuçlanan bu saldırıyı en sert şekilde hep birlikte kınadık. Bu, sadece savaş suçu değil, aynı zamanda tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmuştur." diye konuştu.

"Gazze'de soykırıma varan ağır suçlar işleniyor"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gazze'de "soykırıma" varan ağır suçların işlendiğini ifade etti.

Dünyanın ve uluslararası mekanizmaların, yaşananlara sessiz kaldığına işaret eden Tanrıkulu, dünya toplumunun vicdanının harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Tanrıkulu, "Biliyoruz ki İsrail toplumu, İsrail yurttaşları da Netanyahu'nun ve İsrail hükümetinin yürüttüğü bu insanlık suçlarına karşı koyuş içindeler. Bizlere düşen görev de toplumun vicdanını bu konuda ortaklaştırmak ve savaşa karşı her yerde ve her zaman barışı savunmak olmalıdır." dedi.

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise Isparta'nın sorunlarına ve Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin düşmesine ilişkin konuştu.