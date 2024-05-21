TBMM Genel Kurulu toplandı

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, anayasa tartışmalarının, 'yolsuzluk ve yoksulluk gündeminin değiştirilmesi için yapıldığını' savundu. İktidarın vatandaşlara dayattığı prangaları ortaya çıkarmaya devam edeceklerini söyleyen Olgun, Türkiye'nin tarımda dışa bağımlı hale geldiğini öne sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, 'Futboldaki şike ve teşvik primi' iddialarına ilişkin konuşmasında, şike iddialarının gündeme getirilmesinin sporun tehlikeli alana girdiğini gözler önüne serdiğini söyledi. Eylem Ertuğ Ertuğrul, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un küme düştüğünü hatırlatarak, kulübün haksızlığa uğradığını iddia etti. Futbolseverlerin şeffaf bir federasyon istediğini ifade eden Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'ın yaşadığına ilişkin Etik Kurul'dan adaletli bir karar beklediklerini, bu konuda Zonguldak'ta bir yürüyüş düzenleneceğini kaydetti.

"İran halkına başsağlığı diliyoruz"

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkmenoğlu, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin Akıncı İHA tarafından bulunduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Reisi tarafından iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda bugüne kadar çok sayıda anlaşma imzalandığını aktaran Türkmenoğlu, Reisi'nin barış ve isktikrara hizmet ettiğini dile getirdi. Türkmenoğlu, 8 Mayıs'ta Tahran'a yaptıkları ziyaretlerde kazada hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüştüklerini anımsattı. Türkiye-İran ilişkilerinin güçlenerek ilerleyeceğine inandıklarını ifade eden Türkmenoğlu, "Komşumuz, dost, kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz." dedi.

"Çay üretimindeki yükseliş, kültürel bir mirasın sürdürülmesidir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da söz alarak Dünya Çay Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya çay üretiminde 4’üncü sırada ve verimlilikte ilk sırada yer aldığını belirtti ve ekledi: "Üreticilerimize adil bir kazanç sağlamak için desteklerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Unutmayalım ki Türkiye'nin çay üretimindeki yükselişi sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda, kültürel bir mirasın sürdürülmesidir. Dünya Çay Günü vesilesiyle bu toprakların bir evladı olarak bütün çay üreticilerimize bu başarı öyküsü için teşekkür ediyorum." diye konuştu.