TBMM Genel Kurulu Yıldırım başkanlığında toplanıyor
TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın 335 oy alarak Meclis Başkanı seçilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 15:00'te toplanacak.
Genel Kurul öncesinde ise Danışma Kurulu Yıldırım başkanlığında toplanacak ve bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.
Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak.
Komisyonların başkanları seçilecek
Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.
TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.
Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.