TBMM'de bütçe maratonu sona eriyor

17 Aralık 2017

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler bu hafta sona erecek.

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerin son hafta takvimi şöyle:

18 Aralık Pazartesi yedinci tur: Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler (110 bütçe ve 108 kesin hesap).

19 Aralık Salı sekizinci tur: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Patent ve Marka Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü.

20 Aralık Çarşamba dokuzuncu tur: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 1-2-3-4-5-6-7-8'inci maddelerinin oylanması.

21 Aralık Perşembe: 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 15'inci maddesine kadar (15'inci madde dahil) oylanması. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerinin oylanması.

Meclisin bütçe maratonu, 22 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. Son gün, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının açık oylaması yapılacak.

Son gün, siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi 60'ar dakika, tasarı üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak konuşmalar ise 10'ar dakika olacak.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı, 16 Ekim 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Tasarının Plan ve Bütçe Komisyondaki müzakereleri, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sunumuyla 24 Ekim 2017'de başladı. Bütçe tasarısı, 21 birleşim ve 225 saat görüşmenin ardından bir ayın sonunda, 24 Kasım 2017 tarihinde komisyonda kabul edilmişti.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri ise 11 Aralık 2017 günü başlamıştı.

Kaynak: AA