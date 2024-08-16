TBMM'de Can Atalay oturumu gergin başladı, yumruklu kavgaya dönüştü

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00'te toplandı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı. Meclis'in yeter sayısına ulaşıldıktan sonra başlayan oturumu Bekir Bozdağ yönetiyor. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra tansiyon yükseldi.

Meclis'te yumruklu kavga

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı.

Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına doğru "Sizde hiç utanma yok" ifadesini kullanması üzerine tartışma çıktı. Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekilleri temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı.

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralara yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Bozdağ oturama ara verdi. Bu sırada AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü. Genel Kurul'da yumruklu kavga yaşandı. Arbede sırasında Şık yere düştü.

Özgür Özel: Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak?

Yaşan kavga sonrasında yerlerde kan izleri görüldü. Bazı milletvekillerinin kaşının açıldığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meclis'teki kavgaya ilişkin ilk açıklama geldi. Özel, "Utanç verici görüntüler... Her şey gözümün önünde oldu. Meclis sözün söyleneceği yer. Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Gerçekten utanç verici bir durum. Bu durumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un en acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını, kadın grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken yaralandı" diye konuştu.