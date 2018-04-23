TBMM'de gergin 23 Nisan oturumu

23 Nisan 2018

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturum düzenlendi.

Birleşimi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman açtı. Kahraman, okunan İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yaptı.

Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Kılıçdaroğlu konuştu, tansiyon yükseldi

Oturumda CHP adına söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Anayasamızın 6. maddesi egemenlikle ilgilidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Bu bağlamda 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle çocuklarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz'da FETÖ darbecilerine direnmektir. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. O gece Meclis'te bulunan arkadaşlarımı kutluyorum. 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı 20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi mirası kötü bir mirastır. Bunun parçası olmadığımız için son derece mutluyuz.

(Laf atmalar üzerine) Sizi rahatsız etmesin, 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum. Bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcudur. Sizler yetkilerinizi devredebilirsiniz ama bu Meclis'in yetkilerini hiç kimse başkasına veremez.

Seçimlerin 4 ya da 5 yıl içinde olması demokrasi olduğunu göstermez. Güçler ayrılığı 'yoksa sandıktan çıkarım istediğimi yaparım' anlayışını kabul etmiyoruz. Bugün hükümet edenler millete hesap vermeyi bırakın soru önergelerine dahi cevap vermemektedirler. Bu yürütme organının yasama organını tanımaması demektir. Böyle bir tablo bu Meclis'in saygınlığına gölge düşürüz. Ben bundan rahatsız oluyorum. Yasama yargı yürütme gücünü bir kişiye teslim ettiğinizde üstünlerin hukuku geçerli olur."

Başbakan Yıldırım yanıt verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, "Senin Genel Başkanına tanklar yol verirken, uçaklar bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na vurun demiştir. Bu ülke bunun mücadelesini yapmıştır" diyerek yanıt verdi.

Yıldırım'a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özel, "Sayın Başbakan biz de bu yaşansın istemedik. Sizin Ilgaz tüneline sığındığınızı cümle alem biliyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman tartışmalara müdahale ederek, "Bu bizim demokrasi zaferimiz, bunu malzeme haline getirmeyelim. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, diğer parti liderlerine teşekkür ediyorum. Bu konu burada kapandı mı, hep birlikte evet diyor muyuz? Teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan'dan yorum: Rezalet

Tüm bu gelişmelerin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gerilimle alakalı, "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" şeklinde konuştu.

Erdoğan yaşananlar sonrası Meclis'ten ayrıldı.