TBMM’de gerginlik: AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde milletvekilleri arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.
Bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine bazı AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında fiziki arbede yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kavga, araya giren diğer milletvekilleri ve görevlilerin müdahalesiyle sona erdi.
Genel Kurulda tansiyonun düşmesinin ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi. Yaşanan gerginliğe rağmen Meclis’te yapılan oylamada 2026 yılı bütçesi kabul edildi.
Olayla ilgili Meclis Başkanlığının tutanaklara gerekli kayıtları geçirdiği öğrenildi.