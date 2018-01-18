TBMM'de OHAL görüşmeleri başladı

18 Ocak 2018

TBMM Genel Kurulunda Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlandı.

Danışma Kurulu toplanamadığından HDP, CHP ve AK Parti'nin grup önerileri Genel Kurulun onayına sunuldu.

HDP Grubunun, "Hrant Dink cinayeti" konusundaki araştırma önergesinin bugün gündeme alınmasına ilişkin önerisi, kabul edilmedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan öneriye ilişkin konuşmasında, AK Parti iktidarının cinayet konusunda gerekli duyarlılığı göstermediğini ileri sürdü. Cinayette sorumluluğu olanların tümünün ortaya çıkarılmasını beklediklerini ve bunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Paylan, konuşmasını Ermenice bir cümle ile tamamladı.

CHP Grubunun, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) Genel Kurul gündeminde diğer işlerin önüne alınmasıyla ilgili çalışma takvimi önerisi de kabul edilmedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel önerinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, iktidarın ülkeyi yönetemediğini, OHAL sonrası çıkarılan KHK'lerin arkasına saklanarak bu durumu gizlemeye çalıştığını ileri sürdü.

Daha sonra görüşülen AK Parti Grubunun, Genel Kurulun çalışma gündem ve saatlerine ilişkin önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde; OHAL'in 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin, görüşmeleri yapılacak.

Genel Kurul, çalışmalarını tezkerenin görüşmeleri tamamlanana kadar sürdürecek. Görüşmelerin tamamlanamaması halinde ise Genel Kurul, yarın saat 14.00'te toplanarak görüşmeler bitene kadar çalışacak.

Ayrıca öneriyle Çin, Katar, Tunus ve Lübnan ile imzalanan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair altı kanun tasarısı da Genel Kurul gündeminin üst sıralarına çekildi.

Genel Kurulda, alınan karar gereği OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA