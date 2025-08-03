TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci başlıyor

Meclis’te kurulan komisyon, ilk toplantısında komisyonun adı, çalışma usulleri ve karar alma mekanizmalarını belirleyecek.

Toplantıların basına açık olup olmayacağı ve tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alınacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı yapılacağı yönünde açıklama yaparken; muhalefet, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

İsim tartışması sürüyor

Komisyonun adı konusunda henüz uzlaşma sağlanmış değil. MHP, “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” ismini önerirken, CHP komisyonun isminde “demokrasi” vurgusu yapılmasını savunuyor.

Karar alma yöntemi

Komisyonun karar alma süreci de ilk toplantıda netleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 51 üyeden oluşan komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıklamıştı. Muhalefet ise 3’te 2 çoğunluk önerisinde bulunuyor.

Komisyonun yapısı

Komisyon 21 AK Parti, 10 CHP, 4’er MHP ve DEM Parti, 3 Yeni Yol Grubu milletvekiliyle temsil edilecek. 3 kişilik kontenjan ayrılan İYİ Parti ise komisyonda yer almayacak.

AK Parti adına Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Abdulhamit Gül ve Cüneyt Yüksel gibi isimler komisyonda bulunacak. CHP ise Grup Başkanvekili Murat Emir’in yanı sıra Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi gibi isimlerle temsil edilecek. MHP’de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız öne çıkarken, DEM Parti’den Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Meral Danış Beştaş komisyonda yer alacak.

Gündem ve çalışmalar

Komisyon, Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi kritik düzenlemeler üzerinde çalışacak. Ayrıca uzman görüşleri alınacak ve Anadolu’da yapılacak saha çalışmalarıyla kamuoyunun nabzı tutulacak.