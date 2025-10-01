TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak, CHP katılmayacak

TBMM’de yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yöneteceği oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, son dönemde belediye başkanları ve parti teşkilatlarına yönelik operasyonları gerekçe göstererek özel oturuma katılmama kararı aldı. CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamayacak ve Genel Kurul’daki konuşmasını dinlemeyecek.

Kurtulmuş’tan tepki: “Türkiye bunları geride bırakmalı”

Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP’nin kararına tepki göstererek, “Geçen sene tam kadro geldiler, bundan bir şey kaybetmediler. Demokrasinin olgunluğu budur. Cumhurbaşkanı’nı mitinglerde eleştirebilirsiniz ama devletin başkanı nihayetinde. Resmi törenlerde yer almak gerekir. Türkiye artık bunları da geride bırakmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı’ndan önemli mesajlar bekleniyor

Özel oturum saat 14.00’te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, açılış konuşmasında Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç politikaya hem de dış politikaya ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Genel Kurul’daki oturumu kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, askeri yetkililer, büyükelçiler ve basın mensupları kendilerine ayrılan localardan takip edecek.

Yeni yasama yılının açılışı kapsamında ayrıca, Meclis tören salonunda Meclis Başkanı Kurtulmuş’un ev sahipliğinde bir resepsiyon da düzenlenecek.