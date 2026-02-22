TBMM'ye ilginç talepler: 'Üniversitelere astroloji bölümü açılsın'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilekçe ve şikâyetlerin önemli bölümü adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemler alanlarında yoğunlaştı.

Komisyona kadınlardan 456, erkeklerden 1670 dilekçe gelirken, 7 başvuru da tüzel kişiler tarafından yapıldı. Başvurular arasında dikkat çeken ve sıra dışı talepler de yer aldı.

Üniversitelere üniforma ve astroloji bölümü talebi

Bir başvuruda üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere kıyafet zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması istendi. Başka bir dilekçede ise astroloji eğitimi verilmesi ve üniversitelerde bu alanda bölüm açılması talep edildi.

Komisyona iletilen talepler arasında ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi ve Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenler tarafından seçilmesi gibi öneriler de yer aldı.

Açık alanda sigara yasağı önerisi

Bir vatandaş, açık alanlarda yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurallara uymayanlara yaptırım uygulanmasını istedi.

Dilekçeler arasında ayrıca yargı mensuplarının hatalı kararlarından sorumlu tutulması, yapay zeka ile yargılama yapılması, sosyal medyada şaka içerikleri üreten kişilere yaptırım uygulanması ve TBMM'nin adının "Büyük Türkiye Millet Meclisi" olarak değiştirilmesi yönünde talepler de bulundu.

Af talepleri ve bireysel başvurular

Komisyona mahkûm ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı talepleri de iletildi. Öte yandan bir vatandaşın nişanlanmak için ailesinden onay alma konusunda yardım talebinde bulunması da başvurular arasında yer aldı.