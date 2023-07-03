TCMB rezervlerinde veri tarihinin en keskin artışı

Merkez Bankası (TCMB) net uluslararası rezervleri kur seviyesi belirleme amaçlı rezerv satışlarına son verilmesiyle 23 Haziran ile sona eren haftada 8.72 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın altın dahil toplam rezervleri ise 4.76 milyar dolar ile Kasım ayından bu yana en keskin artışı kaydederek 107.56 milyar dolara çıktı.

Altın rezervlerinde sert gerileme

Genel seçimler öncesinde TL'nin değerinin korunması için rezervlerin de kullanılmasını da içeren politikalar nedeniyle TCMB döviz rezervleri 2 Haziran'da tarihi dip seviyeleri gördü ve altın rezervleri de sert geriledi.

Bankacılık kaynakları kamunun seçimlerden sonra TCMB rezervlerini kullanarak TL'nin değerini savunmayı bıraktığına dikkat çekerek Merkez Bankası'nın rezervlerinin keskin şekilde toparlanmasını bekliyorlardı.

TCMB net rezervlerinin 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.89 milyar dolar toparlandı.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçı ve turizmcilerin satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv biriktiriyor.

Seçimler öncesi bu tutarın tamamı hatta bazen daha fazlası piyasaya satılıyordu. TCMB'nin altın rezervinin değeri aynı dönemde 703 milyon dolar düşüşle 41.31 milyar dolar olurken, brüt döviz rezervi 5.46 milyar dolar artışla 66.25 milyar dolar oldu.

Böylece altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler 4.76 milyar dolar artışla 107.56 milyar dolar oldu.