TCMB'nin faaliyet izni kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın iki ödeme kuruluşuna verdiği faaliyet izni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB kararları şöyle:

"-20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

-20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."