TDP Genel Başkanı Sarıgül: Esnaf bakanlığı kuracağız

Sarıgül, TDP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet'in 75. yılının bir dizi etkinlikle kutlandığını, bunun için 1,5 yıl önceden bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu anımsattı.

Cumhuriyet'in yeni yüz yılında yepyeni, umut dolu bir başlangıç yapılması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Cumhuriyet'in 100. yılını hak ettiği şekilde kutlamamız lazım. 100. yıl öylesine geçiştirilemez. Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Atatürk'e olan bağlılığımızı göstermeliyiz." diye konuştu.

TDP olarak 2023'ün "Cumhuriyet Yılı" olmasını istediklerini bildiren Sarıgül, af önerisini de yineleyerek diğer siyasi partilere "Gelin hep birlikte kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için af çıkaralım" çağrısı yaptı.

"Parti kapatılmasını doğru bulmuyoruz"

Sarıgül, iktidara geldiklerinde esnaf için bakanlık kuracaklarını dile getirerek, "Esnafımızın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Kira stopajını kaldıracağız. Esnafa sicil affı çıkaracağız. Elektriğe esnaf tarifesi getireceğiz" dedi.

HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin de Sarıgül, "Parti kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Parti bir bakkal dükkanı değil ki kapatasınız. Partileri sandıkta kapatabiliyorsanız kapatın." değerlendirmesinde bulundu.