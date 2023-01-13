TDP Genel Başkanı Sarıgül: FİSKOBİRLİK'i tekrar ayağa kaldıracağız

Sarıgül, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı'nda, kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve bugün taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Parti olarak fındığa sahip çıkmayı sınırlara, bayrağa, toprağa sahip çıkmak gibi milli bir görev olarak gördüklerini vurgulayan Sarıgül, "Buradan söz veriyorum, FİSKOBİRLİK'i tekrar ayağa kaldıracağız. Fındıkta İtalyanların kazandığı parayı Ordulular kazanacak. Fındığın kilosunu 4 dolar olarak sabitleyeceğiz ve bundan sonra hiçbir siyasi fındığın üzerinden politika yapamayacak" diye konuştu.

"Yerli malı yurdun malı, herkes TOGG'u kullanmalı"

"Bazı okumuş cahiller ve bazı elitler, ben TOGG'un açılışına gittim diye bizi yerden yere vurdular, bizi eleştirdiler" ifadesini kullanan Sarıgül, şunları söyledi:

"TOGG yerlidir, millidir. Sanayi hakkı Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımcılarına aittir. Türkiye'de kurulmuştur. Türkiye için yapılan hayırlı bir yatırım varsa, TDP o hayırlı yatırımın yanında olur. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, ekonomik milliyetçi bir partidir" dedi.

Sarıgül, "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" diyen bir parti olduklarının altını çizerek, "TDP bir kez daha Ordu'dan bütün ulusuma, bütün yurttaşlarıma, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün vatanseverlere, bütün Atatürkçü milliyetçilerine sesleniyor ve diyor ki, Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin yerli malı yurdun malı, herkes TOGG'u kullanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"İsveç'in NATO'ya girmesini kesinlikle ve kesinlikle izin veremeyiz"

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı söylenen ağır sözleri kabul etmelerinin söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "O devleti kınıyoruz. İsmini dahi söylemek istemiyorum. O devlet NATO'ya girmek istiyor. Bu şartlarda NATO'ya girmesini kesinlikle ve kesinlikle izin veremeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. İsveç'te yapılan o hain, menfur sözleri kesinlikle TDP olarak kınıyoruz. Bu sözleri doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı makamına oturan bir kişi kolay kolay kimseden talimat almaz"

Sarıgül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"O masanın şartları ve koşullarını bilmediğim için o konuda bir şey demem doğru olmaz. Ancak Sayın Davutoğlu ne yaptığını, nasıl yaptığını, nasıl konuşması gerektiğini herkesten daha çok iyi bilecek kadar deneyimli bir siyaset adamıdır. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasına laf söylemek bize düşmez. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama bizim bildiğimiz bir şey varsa, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamına oturan bir kişi kolay kolay kimseden talimat almaz. Kolay kolay kimseden talimat almamalıdır. Bir tek talimatı halkından alır, yurttaşlarından alır. Bir tek talimatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alır."

Sarıgül, daha sonra Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.