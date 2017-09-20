'Tek arzumuz var, vicdan ve adalet'

20 Eylül 2017

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van'da "Adalet, Vicdan ve Demokrasi" mitingi düzenledi.

Musa Anter Parkı'nda düzenlenen miting öncesi polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, alana girenler üst aramasından geçirildi.

Mitingde konuşan HDP Sözcüsü Baydemir, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinde yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Baydemir, şöyle konuştu:

"Hakikat arayışı, adalet ve vicdan kutsiyeti kadar önemlidir. Hakkı talep etmek bir mazlumun yanında olmak onurların en büyüğüdür. Burada her birinizin yüreğine misafir olduk. Çığlığımızı çığlığınızla, arzumuzu anne, baba, dedelerimizin, seydalarımızın hayır dualarıyla buluşturduk. Sonra vicdan bayrağını Van'ın denizinden Ege'ye ve İzmir'e götürdük. Tek bir arzumuz var vicdan ve adalet."

HDP Van Milletvekili Bediha Özgökçe ve Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da konuşma yaptığı miting, yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA