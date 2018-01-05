"Tek başımıza da kalsak millet egemenliğini savunacağız"

05 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Hamamönü'de Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Mehmet Akif İnan'ın eserleri, fikirleri, idealleri bu vakıf aracılığıyla gençlere aktarılacak. Türkiye'nin düşünce ve sanat hayatının en önemli 7 yıldızından biridir. Akif İnan geniş coğrafyamızda barışa ve huzura hasret, özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa'ya hasret içinde gözlerini hayata kapadı. O Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir diyen Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün asla yalnız olmadığını tüm dünyaya duruşu ile ortaya koydu.

Türkiye geçtiğimiz yıl zor ama bir o kadar da başarılı bir yıl geçirdi. Ekonomimiz, yatırımlarımız büyüdü gelişti. 2019'da madden olduğu kadar manen de güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin amacındayız. Desteklerimiz ve teşviklerimiz artarak devam edecek.

Sanatı eylemle, aksiyonla birlikte yürüten çok fazla insan yok. Bunlardan en önemlilerinden biri de Akif İnan'dır. 12 Eylül döneminde konferansları ile vesayet rejimine karşı dimdik durmuştur. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız.

Çirkin oyunlarla, tahriklerle kimsenin varacağı bir yer yoktur. Artık o dönemler geride kalmıştır. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, demokrasiyi, milletin egemenliğini her şart altında savunmaya devam edeceğiz.

Bir yıl önce alçak teröristlere karşı göğsünü siper eden şehidimiz Fethi Sekin'e, Beytüşşebap'taki şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."