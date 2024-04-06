Tek tek sıralandı: Bayram tatili için seyahat rotası önerileri

Enuygun, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Gaziantep'te araç kiralayarak birkaç saat içinde ulaşılabilecek kente yakın seyahat rotaları önerilerinde bulundu.

İstanbul için Ağva, Polenezköy ve Şile ön plana çıkıyor.

Dere kıyısına kurulmuş restoranları ve bungalovları ile öne çıkan Ağva, eski bir köy yerleşimi. Ağva'ya gidip yolculuğunu ara duraklarla zenginleştirmek isteyenler, başlangıcı Polonezköy ile yapabilir. İstanbul içinde bir Polonya köyü atmosferini koruyan Polonezköy'ü keşfettikten sonra Şile kalesinden eşsiz manzara seyredilebilir.

İzmir için bayram tatili önerisi

İzmir'in uzun kıyı şeridinde şehrin her noktasından hızlı ulaşılabilecek sahil rotasında Seferihisar bulunuyor. Kültürel dokusunu ve mimarisini koruyan Seferihisar'da yerel pazarlardan alışveriş yapılabilir, Teos Antik Kenti ve Dionyzos Tapınağı gezilebilir. Daha sonra, Seferihisar'a 6 kilometre uzaklıktaki Sığacık ziyaret edilebilir.

Ankara'da göl ve kaplıcalar Enuygun'un tatil rotasında yer alıyor. Kızılay meydanından yarım saat içerisinde ulaşılan Eymir Gölü, ODTÜ ormanı içerisinde yer alıyor. Göl çevresinde 45 kilometrekarelik alanda doğa içinde keyifli vakit geçirilebilir.

Mavi Göl ve Tuz Gölü de araçla kısa sürede ulaşılarak gezilebilir. Ankara'nın popüler rotalarından Kızılcahamam, merkeze 1 saatlik uzaklıkta yer alıyor.

Antalya'da antik kentler ön planda

Turizmin başkenti Antalya'da ise antik kentler ön plana çıkıyor.

Bayramı şehirde geçirecekler için yaz sıcakları başlamadan antik kentleri gezmek uygun bir seçenek olabilir. Deniz turizmi ile tüm dünyada popüler olan Antalya, Likya uygarlığını aktaran pek çok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor. Merkeze 12 kilometre uzaklıkta Roma döneminde inşa edilen Perge Antik Kenti yer alıyor. 2 bin yıl önce 15 bin kişilik tiyatroya sahip olan büyük bir kentten kalan eserler ziyaret edilebilir.

Antalya'da geziye şehre 80 kilometre uzaklıkta yer alan Manavgat yakınındaki Side Antik Kenti ile devam edilebilir. Bir diğer antik kent Patara ise Kaş ile Kalkan arasında yer alıyor. Antik bir liman olan Patara, zamanla kumla dolmuş ve işlevini yitirmiş. Süren kazılarla deniz kıyısındaki antik kent açığa çıkarılmaya devam ediyor.

Adana'da doğaya kaçış planı önerisi yer alıyor. Merkeze yarım saat mesafedeki Yerköprü Mesire alanında piknik yapılabilir, derede balık tutulabilir.

Mersin'de 69 farklı türe ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı ve Hayvanat Bahçesi ziyaret edilebilir.

Gaziantep'te araç ile Adıyaman-Nemrut ziyaret edilebilir. Milli Park statüsündeki Nemrut Dağı ve çevresi, etkileyici arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Araçla Gaziantep'ten 3 saatte ulaşılabiliyor.

Şehir dışına çıkmayıp Gaziantep sınırları içinde bir geziye çıkmak isteyenler için ise Birecik Baraj Gölü ziyareti öneriliyor.