Tekfen Tower’da kadının iş yaşamındaki geleceği konuşuldu

19 Nisan 2018

Lead Network Türkiye’nin Tekfen Tower’da düzenlediği “Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” konferansı kapsamında kadının iş yaşamındaki geleceği ve yapılan çalışmalar üzerine panel düzenlendi.

Power Of Happiness’ın Kurucusu Tijen Mergen’in moderatörlüğünü yaptığı panele Unilever Kanal ve Kategori Geliştirme Direktörü Pınar Öztürk, Lila Grubu Genel Müdürü Alp Öğücü, Coca Cola İçecek Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Metin ve P&G Ticari Pazarlama ve E-ticaret Kanal Direktörü Gaye Narmanlı konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşmacılar kadınların iş yaşamına katılması konusunda deneyimlerini aktardılar ve konu hakkında gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdiler.

Lila Grubu'nun bugün bin kişilik bir ekiple çalıştığını ifade eden Alp Öğücü, “Bu ekibin yüzde 25’inden daha fazlasını kadın personelimiz oluşturuyor. Yönetici kadromuzun yüzde 44’ü kadın. Kadın çalışanların ekibe dahil olması geçmişten günümüze doğal bir süreç. DNA'mızda kadın - erkek ayrımı hiçbir zaman olmadı. Şirketimizin geçmişten gelen kültüründe de kadın-erkek eşitliğinin yansımaları var. Bunun yanında biz Trakya’da üretim yapan bir şirketiz. Bölgenin bakış açısı ve bizim eşit fırsat yaratma adına edindiğimiz pozitif ayrımcılık bu süreçte etkili oldu” dedi.

Özellikle Çorlu’daki fabrikada kadın çalışan sayısını artıracaklarını söyleyen Öğücü, bu konu üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda projenin lansmanını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Satış departmanında kadın sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz

P&G Türkiye ekibinin yüzde 55’inin kadın olduğuna dikkat çeken Gaye Narmanlı ise, “Yönetim Kurulumuzun yüzde 35’i yine kadın. Departman olarak incelediğimizde finans ve insan kaynakları gibi departmanlarda kadının işe katılma oranı iyiyken, satış departmanı için aynı şeyi söyleyemiyorum. Biz de bunun üzerine yoğunlaştık. Uzun vadede satış departmanımızda kadın çalışanlarımızın neden ayrıldıklarını sorguladık ve satış bölümünün kendileri için uygun meslek olmadığı sonucu ile karşılaştık. Bu sebeple seçtiğimiz belli sayıda kursiyeri iki günlük eğitim verdiğimiz bir proje oluşturduk ve bu projeyle birlikte satış ekibimize takviyeler yaptık. Sonuçlarını uzun vadede göreceğimiz bu projeyi devam ettireceğiz” dedi.