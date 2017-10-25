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Tekirdağ'da askeri araç sele kapıldı: 1 asker kayıp

Tekirdağ'da yağış nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker sele kapılarak kayboldu. Kayıp asker henüz bulunamadı.

Tekirdağ'da askeri araç sele kapıldı: 1 asker kayıp
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Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden askerleri taşıyan araç devrilerek sele kapıldı. Kazada sel sularına kapılan 1 asker kayboldu, 4 asker yaralandı.

Kayıp askeri aramak için başlatılan çalışmalara AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler katılıyor.

İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Daysal, ''Kayıp askerimizi arama çalışmaları sürüyor. Sele kapılarak araçtan atlayanların durumları iyi. Suya kapılan aracın bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi bize iletilmedi'' dedi.

Kaynak: AA

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