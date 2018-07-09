Tekirdağ'da tren kazası: 24 ölü, 124 yaralı

09 Temmuz 2018

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 olan ölü sayısının, bu sabah itibarıyla 24'e yükseldiğini bildirildi. 124 yaralı ise tedavi altında.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Demircan ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Arslan olay yerinde bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin, "Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, müşahade altında bulunan ve tedavisi süren kişi sayısının 124 olduğunu belirtti, şifa dileklerinde bulundu.

Bakan Arslan: Rayların bakımı nisanda yapıldı

'Kazada ihmal var mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Arslan, "Rayların bakımı Nisan ayında yapıldı. Aşırı yağıştan menfez ile raylar arasında boşluk meydana gelmiş. Bu boşluk suyun altında kaldığı için makinistler tarafından ilk bakışta görülemiyor. Boşluk sonucu 5 vagon devrildi. Olayla ilgili her türlü soruşturma titizlikle sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sona erdi

RTÜK, Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Ayrıca kazaya ait enkazın kaldırılması ile ilgili çalışmaların sona erdiği açıklandı.

Erdoğan kaza hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.

Erdoğan: Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tren kazasına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan,“Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

"Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle ilgili tüm birimlerin tahliye işlemleri için seferber edildiğini bildirdi.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım kaza hakkında bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir."

Tekirdağ Valisi'nden açıklama

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiğini belirterek "Aşırı yağış nedeniyle vagonlar raydan çıktı. Yaralı ve ölülerimiz var. Ben de olay yerine ulaşmak üzereyim. Müdahaleler yapılıyor. Hava ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Kriz masası oluşturuldu" diye konuştu.

"Kaza ray altındaki toprağın kayması sonucu oluştu"

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada trende 362 yolcu, 6 personel olduğu belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının koordineli şekilde çalışmalara başladığının vurgulandığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterlerinin de olay yerine vardığı bildirildi.Açıklamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı'dan hareket ettiği, Alpullu'dan arama kurtarma araçlarının da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Ankara’dan hareket ederek kaza yerine gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır."

TSK'dan bölgeye helikopter

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

İBB'den 7 kurtarma aracı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Tren kazasının yaşandığı bölgeye gitmek için İtfaiye Daire Başkanlığından 7 tane kurtarma aracı ve 24 personel bölgeye gönderildi.

Türk Kızılayı bölgeye 304 ünite kan gönderdi

Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.

Demircan ve Arslan'dan yaralılara ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Çorlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Burada tedavi gören yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Demircan ve Arslan, yetkililerden bilgi aldı.

Taziye mesajları

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Çorlu’da yaşanan tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında, "Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren yaralılara da acil şifalar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da, "Elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA