TELE 1 ekranı yedi gün boyunca karartıldı
RTÜK'ün TELE1 için verdiği 'ekran karartma' cezası dün akşam uygulanmaya başlandı. Ekran yedi gün boyunca karartılacak.
Haber Merkezi
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RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleri sonrası TV'ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkmeye taşımıştı.
RTÜK'ün başvurusu sonrası ise mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.
TELE1 ekranı dün geceden itibaren karartıldı. Yayın yasağı 12 Ağustos'a kadar sürecek.