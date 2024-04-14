Teleferik kazasında Kepez Belediyesi Başkanı Mesut Kocagöz dahil beş tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 13 Nisan'da Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu-Tünektepe teleferik hattında meydana gelen ve bir kişinin ölümüme yol açan kazaya ilişkin soruşturmaya dair bilgi verdi.

Bakan Tunç, hazırlanan raporlar ve ifadeler doğrultusunda teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

Tunç, mahkemenin beş kişi hakkında tutuklama kararı verdiğini belirterek 8 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildiğini, bir kişinin de serbest bırakıldığını kaydetti.

Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu belirtildi.