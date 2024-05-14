Telefon dolandırıcılığı polis müdahalesiyle önlendi

Kendisini gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişiyle görüşerek, çeşitli bahanelerle hesaplarına para talebinde bulundu. Bunun üzerine müşteki, altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti.

Ekipler vatandaşı dolandırılmaktan son anda kurtardı

Bu sırada kentte kuyumculara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin sürekli telefonla konuşmasından şüphelendi. Yapılan görüşmede müştekinin kendisini arayan ve gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan kişiye 610 bin lira ve 170 gram altın göndereceğini öğrendi. Ekipler, duruma müdahale ederek müştekinin parayı göndermesini engelledi. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.