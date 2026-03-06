Telegraph Media Group satıldı: 575 milyon sterlinle Axel Springer’a geçti

Birleşik Krallık’ın en köklü gazeteleri arasında yer alan Daily Telegraph ve Sunday Telegraph’un sahibi Telegraph Media Group (TMG), Alman medya grubu Axel Springer tarafından satın alındı. 575 milyon sterlin değerindeki anlaşma, İngiliz medya sektöründe son yılların en dikkat çekici satın almalarından biri olarak değerlendiriliyor.

The Guardian’ın aktardığı bilgilere göre Axel Springer’ın sunduğu nakit teklif, satış sürecinde yarışan diğer adayların önüne geçti. Özellikle Daily Mail gazetesinin sahibi olan Daily Mail and General Trust (DMGT) tarafından verilen rakip teklif de bu süreçte değerlendirilmişti.

Avrupa’nın en büyük medya gruplarından biri

Satın alma işlemini gerçekleştiren Axel Springer, Avrupa’nın en büyük medya şirketlerinden biri olarak biliniyor. Grup, Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild ile Die Welt gibi önemli yayınların da sahibi.

Telegraph Media Group’un satın alınmasıyla birlikte Axel Springer, İngiltere basınındaki en etkili ve prestijli gazetelerden biri olan Telegraph markasını portföyüne eklemiş olacak.

Daily Mail’in teklifi geride kaldı

Satış sürecinde en güçlü rakiplerden biri Daily Mail’in sahibi DMGT olmuştu. Ancak Axel Springer’ın sunduğu 575 milyon sterlinlik teklif, sürecin sonunda daha güçlü bulunarak satın alma yarışını kazandı.

Bu gelişmeyle birlikte Telegraph gazeteleri tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşanmış olacak. Anlaşma tamamlanırsa İngiltere’nin en köklü gazetelerinden biri ilk kez Alman bir medya grubunun kontrolüne geçecek.

Son karar düzenleyici kurumlarda

Satışın resmen tamamlanabilmesi için anlaşmanın Birleşik Krallık’taki düzenleyici kurumların onayından geçmesi gerekiyor. Uzmanlara göre bu satın alma, Avrupa medya sektöründe uluslararası sahiplik yapısının giderek arttığını gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.