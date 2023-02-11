Telekom operatörleri: Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet veriyor

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden yapılan açıklamada, depremin ağır hasara ve yıkıma uğrattığı birçok bina gibi baz istasyonlarının yıkıldığı, elektrik enerjisi sağlanamaması gibi etkenler nedeniyle iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgede bulunan 8 bin 900 baz istasyonundan, depremde hasar gören ve çalışamaz hale gelen 1.400’den fazlası onarılarak yeniden devreye sokulmuştur. Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumdadır. Enerji ihtiyacının karşılanması için bölgeye sevk edilen toplam jeneratör sayısı 3 bin 500’ün üzerindedir. Bölgeye toplam 241 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Bölgede iletişimin devamlılığını temin etmek için toplam 1.830 saha çalışanı 7/24 görev yapmaktadır."