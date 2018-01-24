TEM Edirne yönü trafiğe açıldı
TEM Otoyolu Hadımköy gişelerde meydana gelen trafik kazası nedeniyle kapanan Edirne yönü trafiğe açıldı. Kazada bir kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keyyar Dağdelen yönetimindeki TIR, Hadımköy mevkisinde Edirne yönüne seyir halindeyken İdris İnci'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü Dağdelen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan TEM Otoyolu Edirne yönü, çekicinin araçları kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA