TEM'de araç takla attı
TEM Otoyolu Hasdal Mevkii’nde bir aracın kaza yapması nedeniyle tamamen duran trafik, aracın kenara alınması sonrasında yeniden açıldı.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde takla atan araçta bir kişi hafif yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik tamamen durdu.
Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı ve 1 hafif yaralanın bulunduğu kaza şöyle gelişti:
E.T. yönetimindeki 34 NS 5104 araç İ.S.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç takla atarak M.C. isimli vatandaşın arabasına çarptı. Feci kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza sonrasında trafik tamamen durdu ve uzun kuyruk oluştu.
Vatandaşlar ters dönen aracı elleriyle iterek, yol kenarına aldı. Ardından aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla otoyol trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA