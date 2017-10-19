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TEM'de araç takla attı

TEM Otoyolu Hasdal Mevkii’nde bir aracın kaza yapması nedeniyle tamamen duran trafik, aracın kenara alınması sonrasında yeniden açıldı.

TEM'de araç takla attı
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TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde takla atan araçta bir kişi hafif yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik tamamen durdu.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı ve 1 hafif yaralanın bulunduğu kaza şöyle gelişti:

E.T. yönetimindeki 34 NS 5104 araç İ.S.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç takla atarak M.C. isimli vatandaşın arabasına çarptı. Feci kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza sonrasında trafik tamamen durdu ve uzun kuyruk oluştu.

Vatandaşlar ters dönen aracı elleriyle iterek, yol kenarına aldı. Ardından aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla otoyol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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