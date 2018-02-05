TEM'de Metris-GOP mevkiinde yol çalışması
TEM Otoyolu'nun Metris-Gaziosmanpaşa kavşakları Karadeniz Mahallesi mevkisindeki 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde birer şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Artvin-Şavşat yolunun 35. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Metris-Gaziosmanpaşa kavşakları Karadeniz Mahallesi mevkisindeki 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde birer şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşıma diğer şeritlerden (3'er şerit) izin veriliyor.
Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresindeki (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun-Karapürçek kavşakları istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne-Stadyum kavşakları 0-1. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşıma yolunun 1. şeridi (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım 2. ve 3. şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA