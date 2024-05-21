Temerrüt faiz oranında düzenleme Resmî Gazete'de

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi yıllık yüzde 24 olarak uygulanacak.

Düzenleme 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24 olarak uygulanmasına, mezkûr Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”