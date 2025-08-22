Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22-28 Ağustos 2025 haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

Buna göre, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak Karadeniz'in kıyı şeridinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise 35 dereceleri bulacağı öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu raporuna göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülürken rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık