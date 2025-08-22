Termometreler tekrar zirvede! Hafta boyunca kavurucu sıcaklar geliyor | 22 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta boyunca yurdun büyük kısmında az bulutlu ve açık hava beklenirken, Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak, Ege ve Akdeniz’de ise termometreler 35 dereceyi bulacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Ağustos hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22-28 Ağustos 2025 haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.
Buna göre, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak Karadeniz'in kıyı şeridinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise 35 dereceleri bulacağı öngörülüyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu raporuna göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülürken rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
22 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık