Terör mevzileri çoklu roketatarlarla ateş altına alındı

02 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 14. gününde devam ediyor.



Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait çoklu roketatar ve topçu birliklerince vuruluyor.



Bu arada, sınır birliklerine askeri sevkiyatlar da devam ediyor.

TSK: 823 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada da başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 823 olduğu bildirildi.

Genelkurmay'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Kaynak: AA