Terör saldırısında 2 asker şehit oldu

21 Mayıs 2018

TSK’dan yapılan açıklamada, 21 Mayıs tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlara bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.

8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan bir başka açıklamada ise, "Tunceli kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 21 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde silahlı 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Kaynak: İHA