"Teröristlere ve ağa babalarına dünyayı dar edeceğiz"

23 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşma yapıyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"akın geçmişte terörle mücadelede 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Her biri günümüzün Alparslan'ı Fatih Sultan'ı Mustafa Kemal'idir.

Şehit ve gazilerimiz olmasaydı bu topraklarda bin değil bir gün bile tutunamazdık.

Topraklarımızın iki asırdır oyunların ve tezgahların yaşandığı bir süreçten geçiyor. Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunuyla diz çöktürülmeye çalışılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz bir şekilde yürütecek. Terör saldırılarının asıl amacı Türkiye'yi yürümekte olduğu kutlu yolculuktan çevirmektir.

Türkiye terör belasıyla amansız bir mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçilerle karşımıza çıkar. Küresel aktörlerin de perde arkasında saldırıları bizi tehlikelere karşı daha açık hale getirdi.

Dünyanın neresine giderseniz gidin dünyanın hiçbir ülkesinde böyle şehidi yok. Devletin başı dara düştüğünde bağımsızlığımıza en küçük bir tehdit olduğunda aziz millet olaya el koymuştur, koymaya devam edecektir. Can verdik ama bağımsızlığımızdan şehitlerimizin emaneti cennet vatanımızdan hiç taviz vermedik.

Bölünmeyeceğiz bir olacağız iri olacağız kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz teröristlere ve onların ağa babalarına da dünyayı dar edeceğiz.''

Bugün güney sınırlarımızda bazı oyunlar oynanıyor, tezgahlanıyor planlanıyor. Şimdi dost bildiğimiz ülkeler sınırlarımızda 30 bin kişilik terör ordusu kurmaya kalkıştılar.

"Son terörist yok oluncaya kadar devam edeceğiz"

Bugün güney sınırlarımızda bazı oyunlar oynanıyor tezgahlar planlanıyor. Düne kadar bölgenin en büyük belası DEAŞ'tı. Türkiye Fırat Kalkanı ile bölgeye gitti DEAŞ'a en büyük darbeyi vurdu. Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği samimi ve kararlı tutum bazı çevrelere yeterli gelmedi. Dost ve müttefik bildiğimiz bazı ülkeler sınırlarımıza 30 bin kişilik terör ordusu kurma hayaline kapılmıştır. Bu terör yapılanmasına son vermek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Bu harekat son terörist yok oluncaya kadar devam edecek."