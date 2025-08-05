Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor: İlk toplantıda ne konuşulacak?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Meclis komisyonu ilk toplantısını bugün saat 11.00’de gerçekleştirecek.

İlk toplantıda, komisyonun isminin yanı sıra çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, toplantıların basına açık mı kapalı mı yapılacağı ve tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular ele alınacak. Komisyonun karar alma yöntemi de netleşecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 51 üyeli komisyonda kararların 5’te 3 çoğunlukla alınacağını belirtmişti. Ancak muhalefet kanadından, kararların 3’te 2 çoğunlukla alınması yönünde öneriler bulunuyor.

Komisyonun ismi için “Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” önerisi öne çıkıyor

Komisyonun ismi, geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un parti grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Kulislere göre, “Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” ifadesi öne çıkan seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Gündemde yasal düzenlemeler ve kamuoyu çalışmaları var

Komisyonun, Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi başlıklarda değerlendirmeler yapması ve gerekli düzenlemeler için istişare zemini oluşturması bekleniyor.

Komisyon kimlerden oluşuyor?

AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan, Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.