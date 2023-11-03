Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu ele alınacak.

Bütçe sunumunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek" dedi.

'Asansör bakımı, 13 temmuz 2023’te yapılmıştır'

830 yurtta periyodik asansör bakım ve denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Bak, "Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı, 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evrak elimizde mevcut" diye konuştu.

Olayın artık adli makamlarda olduğunu, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Bak, "Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek, suistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı, hepimizin acısıdır. Evlat, hepimizin evladıdır. Suistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum" dedi.