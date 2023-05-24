TESK sigara firmalarını Rekabet Kurulu'na şikayet etti

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sigara firmalarına eleştiride bulundu. Palandöken, "Satış yapmayarak esnafla vatandaşı karşı karşıya getirdiklerini." söyledi.

Bendevi Palandöken firmaların sigara satışına kota koyduklarını ve zam gerekçesiyle esnafa sigara vermediğini ve bu sebeple de vatandaşın sigara bulamadığını söyledi.

Firmaların esnafın sigaradaki kar marjını düşürdüğünü de belirten Palandöken, “Bu konuyu Rekabet Kurulu'na intikal ettirdik. Sigara firmaları ile ilgili mutlaka yaptırım yapılmalı. Aksi halde kısıtlı sigara satışı yapan firmalarla ilgili sigara satmama kararı alacağız.” diye konuştu.