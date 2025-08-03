Tesla Türkiye tarihi duyurdu! Model Y'nin Türkiye satışları ne zaman başlayacak?

Türkiye'de yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrasında satışlarını geçici bir süre durduran Tesla, Model Y için yeni fiyatlarını belirledi ve satışa başlama tarihini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Tesla severler, yenilenen fiyatlarla Model Y modellerini yeniden sipariş edebilecek.

Yenilenen fiyatlarla sipariş ekranı açılıyor

Tesla Türkiye'nin duyurusuna göre, Model Y'nin güncellenmiş envanter listeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30'da yayınlanacak. Aynı anda, Tesla'nın çevrim içi mağazası üzerinden araç sipariş ekranı da aktif hale gelecek.

Bu tarihlerle birlikte, ÖTV artışının neden olduğu fiyat güncellemelerinin ardından durdurulan Model Y satış süreci yeniden başlayacak.

TESLA MODEL Y GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Tesla Model Y'nin farklı versiyonlarının başlangıç fiyatları şu şekilde belirlendi:

• Model Y Standard Range (RWD): 2 milyon 241 bin TL

• Model Y Long Range (RWD): 3 milyon 225 bin 240 TL

• Model Y Long Range (AWD): 3 milyon 998 bin 400 TL

* Bu fiyatlar, standart donanım paketlerine dayanıyor ve renk, jant ile opsiyonel ekipman seçimlerine göre değişkenlik gösterebiliyor.