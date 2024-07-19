TEV: Ulu Önder Atatürk konusundaki hassasiyetimiz değiştirilemez

Yakın arkadaşlarıyla birlikte Çarşamba öğleden sonra (17.07.2024) Türk Eğitim Vakfı (TEV)'in organize ettiği konsere çıkmak üzere İzmir'e geldiğini belirten Vandi, organizatörlerin fotoğraf göndererek kendisine sahnenin nasıl göründüğü hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Atatürk posterlerinin ve Türk bayrağının mekana hakim olduğunu gördüklerinde sahneye Atatürk posteri kaldırılana kadar çıkmama kararı aldıklarını belirten sanatçının arkadaşı konu ile ilgili "Hiçbir zaman Türk bayraklarının indirilmesini istemedik; sadece Atatürk posterinin indirilmesini istedik" dedi.

Vandi'nin arkadaşı, söz konusu isteklerinin ardından konserin iptal edildiğini ve soyunma odalarına gelen 8 kişinin kendilerini dışarı attığı anlattı. Kaldıkları otel yetkililerinin kendilerinin güvenli bir şekilde havaalanına ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirten kişi, "Vandi kesinlikle doğru olanı yaptı. Hem Pontuslu hem de Yunanlı olarak şarkı söylemesinin hiçbir yolu yoktu" dedi.

Sanatçının konuya dair instagram açıklaması

İptal edilen konsere ve sanatçının haklı eleştirilere maruz kalan tavrına dair tartışmalar sürerken Despina Vandi Instagram hesabından açıklama yaptı. Türk Eğitim Vakfı'nın konserin içeriğini değiştirmekle suçlayan Vandi yaptığı açıklamada:

"Bugün (17/07/2024) gerçekleştirilmesi planlanan konserime katılarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, Türk Eğitim Vakfı'nın (tek taraflı olarak etkinliğin 'konser' olma niteliğini değiştirmeye karar veren, etkinliğe yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) kusuru nedeniyle, söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm" dedi.

TEV’den Vandi'ye net cevap

“17 Temmuz akşamı İzmir Çeşme’de Despina Vandi’nin sahne almasını planladığımız yardım konserinde dahlimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz.

Eğitimde fırsat eşitliği adına destekçilerimizin katkıları ile düzenlenen etkinliklerde Türk bayrağımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vakfımızın posterini aynı düzende ve titizlikle sergiliyoruz. Despina Vandi bu konudaki değiştirilmez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi. Bu kararın ardından iki komşu ülkenin sanatının icra edildiği güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyor, yanımızda olan tüm misafir ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.”